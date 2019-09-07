Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Фото изъятых в штабе Навального в Петербурге бюллетеней появились в сети

Фото изъятых в штабе Навального в Петербурге бюллетеней появились в сети

 Поддельные бюллетени для вброса нашли в туалете штаба Навального — МВД

Поддельные бюллетени для вброса нашли в туалете штаба Навального — МВД
Обмен «пленных» состоялся. Будет ли остановлена война на Донбассе

Обмен «пленных» состоялся. Будет ли остановлена война на Донбассе

 Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами
Трамп назвал большим шагом к миру взаимное освобождение заключенных РФ и Украины

Трамп назвал большим шагом к миру взаимное освобождение заключенных РФ и Украины

 Италия арестовала десять человек по обвинению в финансировании терроризма

Италия арестовала десять человек по обвинению в финансировании терроризма
Фото изъятых в штабе Навального в Петербурге бюллетеней появились в сети

Фото изъятых в штабе Навального в Петербурге бюллетеней появились в сети

 Поддельные бюллетени для вброса нашли в туалете штаба Навального — МВД

Поддельные бюллетени для вброса нашли в туалете штаба Навального — МВД
Обмен «пленных» состоялся. Будет ли остановлена война на Донбассе

Обмен «пленных» состоялся. Будет ли остановлена война на Донбассе

 Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами
Трамп назвал большим шагом к миру взаимное освобождение заключенных РФ и Украины

Трамп назвал большим шагом к миру взаимное освобождение заключенных РФ и Украины

 Италия арестовала десять человек по обвинению в финансировании терроризма

Италия арестовала десять человек по обвинению в финансировании терроризма
19:37   7 Сентября 2019
Россия

Поддельные бюллетени для вброса нашли в туалете штаба Навального — МВД

Поддельные бюллетени для вброса нашли в туалете штаба Навального — МВД

Полицейские нашли в туалете петербургского штаба блогера Алексея Навального десятки бюллетеней для голосования на губернаторских выборах, заявили в Следственном комитете Санкт-Петербурга.

В субботу, 7 сентября, в правоохранительные органы поступило заявление. Заявитель утверждал, что в помещении штаба Навального на Вознесенском проспекте находятся бюллетени для голосования на губернаторских выборах в количестве нескольких десятков.

«В ходе осмотра штаба в туалетном помещении было обнаружено несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга», — сообщила пресс-служба петербургского ГУ СК.

 СК организовал доследственную проверку по факту обнаруженных бюллетеней, которые, предположительно, должны были использоваться для «вброса» на губернаторских выборах или для провокации. Полицейские намерены опросить наблюдателей и сотрудников штаба.

Ранее сообщалось о лекции по срыву выборов, организованной координаторами штаба Навального для наблюдателей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #выборы #политика #навальный #новости #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...