Поддельные бюллетени для вброса нашли в туалете штаба Навального — МВД

Полицейские нашли в туалете петербургского штаба блогера Алексея Навального десятки бюллетеней для голосования на губернаторских выборах, заявили в Следственном комитете Санкт-Петербурга.

В субботу, 7 сентября, в правоохранительные органы поступило заявление. Заявитель утверждал, что в помещении штаба Навального на Вознесенском проспекте находятся бюллетени для голосования на губернаторских выборах в количестве нескольких десятков.

«В ходе осмотра штаба в туалетном помещении было обнаружено несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга», — сообщила пресс-служба петербургского ГУ СК.

СК организовал доследственную проверку по факту обнаруженных бюллетеней, которые, предположительно, должны были использоваться для «вброса» на губернаторских выборах или для провокации. Полицейские намерены опросить наблюдателей и сотрудников штаба.

Ранее сообщалось о лекции по срыву выборов, организованной координаторами штаба Навального для наблюдателей.