Подозреваемый в нападении на главу ЦИК жил в лесу

Мужчина, которого подозревают в нападении на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой, жил в лесу. Уроженца Казахстана ранее задержали сотрудники полиции. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Задержанный приехал в Россию на заработки несколько лет назад. В Москве у него украли паспорт и обманули с зарплатой. Тогда мужчина устроил себе жилище в лесу. По информации телеканала, он не знал, на чей дом напал.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 6 сентября в Истре. Злоумышленник влез на террасу дома главы ЦИК, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и сбежал.