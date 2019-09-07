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Фото изъятых в штабе Навального в Петербурге бюллетеней появились в сети

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 Поддельные бюллетени для вброса нашли в туалете штаба Навального — МВД

Поддельные бюллетени для вброса нашли в туалете штаба Навального — МВД
Обмен «пленных» состоялся. Будет ли остановлена война на Донбассе

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 Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

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19:05   7 Сентября 2019
Россия

Подозреваемый в нападении на главу ЦИК жил в лесу

Подозреваемый в нападении на главу ЦИК жил в лесу

Мужчина, которого подозревают в нападении на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой, жил в лесу. Уроженца Казахстана ранее задержали сотрудники полиции. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Задержанный приехал в Россию на заработки несколько лет назад. В Москве у него украли паспорт и обманули с зарплатой. Тогда мужчина устроил себе жилище в лесу. По информации телеканала, он не знал, на чей дом напал.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 6 сентября в Истре. Злоумышленник влез на террасу дома главы ЦИК, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и сбежал.

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Автор: Виктория Разумовская
#нападение #памфилова #цик рф

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