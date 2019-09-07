Обмен «пленных» состоялся. Будет ли остановлена война на Донбассе

Сегодня в полночь источники из Москвы и Киева почти одновременно сообщили радостную новость. Обмен по формуле 35 на 35 состоится в ближайшие часы. Примерно в 7 часов утра из Лефортово и одного из санаториев под Киевом в направлении аэропортов Внуково и Борисполь под усиленной охраной патрулей полиции выехали автобусы, а в 10 часов утра два пустых «борта» ушли из родных аэропортов. За своими...

Примерно в полдень, почти одновременно украинский правительственный самолет оторвался от внуковской бетонки, а борт авиаотряда «России» ушел в небо над Борисполем. А потом были встречи, слезы радости и приветственные речи. Причем, речь украинского президента Владимира Зеленского была очень примечательной и информативной… На будущее.

Чем проще, тем лучше

К ней мы обязательно вернемся, а пока хотелось бы обратить особое внимание на внешний фон. Что бросилось в глаза. В Москве встреча заключенных киевским режимом не вызвала большого ажиотажа и в целом прошла почти буднично на фоне празднований в честь дня Москвы и подготовки к завтрашнему дню голосования. В Киеве же политическая ситуация сегодня во многом отлична от российской, а потому все было несколько иначе. Что интересно, той помпезности, которой сопровождались подобные обмены при Петре Порошенко не было. Но эффект простоватого Зеленского, жмущего руки всем освобожденным и по простому их приветствующий, даст ему много очков в электоральном плане, и эта поддержка, судя по последним шагам нового украинского президента по узурпации им власти, ему уже очень скоро понадобится. И можно быть уверенным, он и его команда выжмут из этой беспроигрышной ситуации максимум возможного. И этого не могут не понимать их оппоненты, а потому не случайно еще накануне обмена его политические противники начали кампанию по принижению значимости самого события (особенно, в стане экс-президента Порошенко, который, кстати, еще полгода назад считал, что «менять своих нужно любой ценой и как можно быстрее»).

Момент второй, и очень важный для Зеленского. Ему удалось в вопросе обмена отодвинуть на второй план одного из своих главных оппонентов – Виктора Медведчука. По крайней мере, для большей части жителей страны именно он Зеленский и, конечно, Путин (со слов самого Зеленского), больше всего способствовали обмену, и это заслуга двух президентов и их команд, в которые господин Медведчук, конечно, не входит.

И не случайно, украинский президент специально для журналистов подчеркнул, что главным организатором процесса с украинской стороны был не его политический оппонент, а работник президентского «офиса» Андрей Ермак. А теперь, что еще интересного сказал Зеленский в своем общении с прессой в Борисполе.

Первый шаг, а что дальше?

Во-первых, он ни словом не обмолвился о российской агрессии, ни слова не было сказано в укор своему российскому коллеге. Наоборот, Зеленский был предельно корректен и подчеркивал положительную роль российского президента в вопросе обмена. А еще он подчеркнул, что и дальше рассчитывает на такое же плодотворное сотрудничество в вопросе мирного урегулирования на Донбассе, которое видит одной из главнейших своих политических целей!

Но даже не это было в его речи самым важным. Самым интересным было другое. Фактически Зеленский впервые публично озвучил всю свою донбасскую стратегию и ее основные части. В ее основе лежит принцип разделения процесса урегулирования на этапы. Это очень важный момент и он требует пояснений. Москва уже ранее дала понять, что вопрос Крыма она ни с кем обсуждать не собирается. Для нее этот вопрос решенный, народ Крыма сделал свой выбор и точка. С другой стороны, официальный Киев не может отказаться от полуострова, а потому, упоминание Зеленским этапности возвращения «не только людей, но и территорий» говорит не только о серьезности намерений сдвинуть мирный процесс на Донбассе с мертвой точки, но и о ом, что самый скользким момент в этом направлении будет им красиво обойден. На любой укор оппонентов, что он «забыл о Крыме» украинский президент заявит, что он не против «вернуть» все территории, он просто «разбил их возвращение на этапы». И это, кстати как раз то самое с чем уже почти смирились в Европе. А значит уже намеченная Москвой и, судя по сегодняшним словам Зеленского, принятая Киевом, красная линия, после которой станет возможной новая встреча в верхах в рамках «Нормандского формата» (разведение сторон в Станице Луганской, Петровском и Золотом), скорее всего, очень скоро будет пройдена. И это поможет разблокировать дальнейшие шаги по «минской дорожной карте».

То есть полное разведение сил сторон, возможно, с участием иностранных миротворцев, и начало подготовки проведения выборов на Донбассе. И если никто не всунет палку в колеса, то параллельно с этим, послушная и ручная Верховная Рада примет необходимые поправки к Конституции Украины … и это станет отличным, а главное беспроигрышным прикрытием для команды Зеленского, которая на этом миротворческом фоне будет заниматься … продолжением разграбления Украины. То есть тем, что ее больше всего на сегодня интересует. А значит, образом очень похоже, Донбасс для команды Зеленского будет выполнять роль такого себе клапана для спуска пара недовольства населения. И это с ее стороны очень разумный ход. Если сработает, конечно.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции