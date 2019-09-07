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Фото изъятых в штабе Навального в Петербурге бюллетеней появились в сети

Фото изъятых в штабе Навального в Петербурге бюллетеней появились в сети

 Поддельные бюллетени для вброса нашли в туалете штаба Навального — МВД

Поддельные бюллетени для вброса нашли в туалете штаба Навального — МВД
Обмен «пленных» состоялся. Будет ли остановлена война на Донбассе

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 Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

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18:53   7 Сентября 2019
Россия

ЕС надеется на динамичное развитие российско-украинских отношений

ЕС надеется на динамичное развитие российско-украинских отношений

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что ЕС надеется на поддержание динамики в отношениях России и Украины в дальнейшем после состоявшегося в субботу обмена заключенными.

«ЕС ожидает, что все стороны будут наращивать этот импульс», — сказано в сообщении от пресс-службы Могерини, сообщают РИА Новости.

Сегодня состоялся обмен РФ и Украины заключенными: самолет из Киева с 33 гражданами, арестованными ранее украинским судом, сел в Москве днем 7 августа. Украинцев, задержанных когда-то в России, доставили в столичный следственный изолятор «Лефортово», а оттуда отправили автобусом в аэропорт и передали Киеву.

ЕС надеется на динамичное развитие российско-украинских отношений

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер понадеялся на продолжение совместной российско-украинской работы по освобождению заключенных с обеих сторон. Он выразил надежду на прогресс в Минских соглашениях, заключенных РФ и Украиной ранее в белорусской столице. Поздравил Москву и Киев американский президент Дональд Трамп, назвав обмен «первым большим шагом к миру».

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Автор: Тимофей Булочкин
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