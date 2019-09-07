ЕС надеется на динамичное развитие российско-украинских отношений

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что ЕС надеется на поддержание динамики в отношениях России и Украины в дальнейшем после состоявшегося в субботу обмена заключенными.

«ЕС ожидает, что все стороны будут наращивать этот импульс», — сказано в сообщении от пресс-службы Могерини, сообщают РИА Новости.

Сегодня состоялся обмен РФ и Украины заключенными: самолет из Киева с 33 гражданами, арестованными ранее украинским судом, сел в Москве днем 7 августа. Украинцев, задержанных когда-то в России, доставили в столичный следственный изолятор «Лефортово», а оттуда отправили автобусом в аэропорт и передали Киеву.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер понадеялся на продолжение совместной российско-украинской работы по освобождению заключенных с обеих сторон. Он выразил надежду на прогресс в Минских соглашениях, заключенных РФ и Украиной ранее в белорусской столице. Поздравил Москву и Киев американский президент Дональд Трамп, назвав обмен «первым большим шагом к миру».