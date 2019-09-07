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Путин заявил, что Москва приветствует стабилизацию ситуации в Молдавии

Путин заявил, что Москва приветствует стабилизацию ситуации в Молдавии

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Путин заявил, что Москва приветствует стабилизацию ситуации в Молдавии

Путин заявил, что Москва приветствует стабилизацию ситуации в Молдавии

 СК проверит инцидент с фальшивыми бюллетенями в штабе Навального

СК проверит инцидент с фальшивыми бюллетенями в штабе Навального
Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

 Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Трамп назвал большим шагом к миру взаимное освобождение заключенных РФ и Украины

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18:39   7 Сентября 2019
Россия

Путин заявил, что Москва приветствует стабилизацию ситуации в Молдавии

Путин заявил, что Москва приветствует стабилизацию ситуации в Молдавии

Глава государства Владимир Путин считает, что урегулирование ситуации в Молдавии положительно скажется на развитии двусторонних отношений. Речь об этом зашла на встрече с президентом республики Игорем Додоном.

Российский лидер подчеркнул, что Москва рада, что ситуация в Молдове стабилизировалась. Это следует использовать для развития экономики и связей между РФ и Молдовой.

Переговоры между лидерами двух  стран состоялись сегодня, 7 сентября. В них приняли участие вице-премьер, спецпред президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак, а с молдавской стороны — вице-премьер по реинтеграции, сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами Василий Шова.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #молдавия #додон

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