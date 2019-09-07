Путин заявил, что Москва приветствует стабилизацию ситуации в Молдавии

Глава государства Владимир Путин считает, что урегулирование ситуации в Молдавии положительно скажется на развитии двусторонних отношений. Речь об этом зашла на встрече с президентом республики Игорем Додоном.

Российский лидер подчеркнул, что Москва рада, что ситуация в Молдове стабилизировалась. Это следует использовать для развития экономики и связей между РФ и Молдовой.

Переговоры между лидерами двух стран состоялись сегодня, 7 сентября. В них приняли участие вице-премьер, спецпред президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак, а с молдавской стороны — вице-премьер по реинтеграции, сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами Василий Шова.