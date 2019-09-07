Библиотекарь уверен, что Мединскому понравится комикс про Анну Ахматову

Художник-иллюстратор, коллекционер комиксов и сотрудник московской библиотеки им. А.А. Ахматовой Андрей Дроздов будет рад пригласить в один из ее читальных залов, посвященный комиксам, министра культуры РФ Владимира Мединского, который ранее разочаровался в графических романах, обозвав их «убожеством».

«Мы бы с удовольствием пригласили бы министра в гости: в библиотеку имени Анны Андреевны Ахматовой. Покажем ему новый комикс про Ахматову ("Ахматова. 6 историй"), покажем ему комиксы 1800-х годов», — рассказывает Дроздов «Политике Сегодня».

Комиксы, как отмечает иллюстратор — это огромный культурный пласт, который развивался вместе с человеком и его культурой. Прежде, чем человек научился писать и говорить — он рисовал. Однако, наскальную живопись причислять к разряду комиксов не стоит, говорит Дроздов, потому как эти рисунки основаны на других этических, религиозных или культовых вещах.

«Комиксы — это круто, почему? Я буквально сегодня сделал пост в Facebook о комиксах военных лет: там есть комикс о Василии Теркине в Ленинграде. Это комикс, который рисовали военные, солдаты — активные люди, защищавшие нашу страну. 38 коротких комиксов — 38 страниц: о силе, о победе с юмором», — говорит библиотекарь.

Комикс по «книге о бойце» решал важную задачу в тяжелое для СССР время — он позволял солдатам улыбнуться и отдохнуть от изнуряющей войны.

Во время Второй мировой рисовали комиксы и итальянцы — например, Федерико Феллини, который отличался антифашисткими воззрениями. Дроздов отметил, что комиксы в то время кормили будущего кинорежиссера.

«Комиксы могут поделиться с миром кино стенографией экшена, движения, об этом говорил Феллини. Феллини сам являлся представителем [комикс-]сообщества, поскольку комиксы прокормили его во время Второй мировой войны. Пикассо рисовал в стиле комиксов», — заметил собеседник агентства.

В России комикс также имеет за собой культурный бэк-граунд. Выходили графические истории в московских жуналах «Искры» и «Будильник». Сделали свой вклад в развитие российского комикса и люди Петербурга: Хармс и Введенский. Графические романы обрели популярность в советских изданиях «Чиж», «Еж», «Сверчок». Также журнал «Веселые картинки» до 60-х годов состоял из комиксов.

«Комиксы позволяют людям легче воспринимать информацию. Они не утрируют. Они лишь делают информацию более доступной. Комиксы порой поднимают такие вопросы, которые книги поднять не в состоянии», — думает иллюстратор.

Основная задача комикс-сообществ, как говорит Дроздов — донести до каждого смысл графических произведений, чтобы подобных «недопониманий», как это произошло с министром культуры, не возникало.