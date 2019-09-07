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18:16   7 Сентября 2019
Россия

СК проверит инцидент с фальшивыми бюллетенями в штабе Навального

СК проверит инцидент с фальшивыми бюллетенями в штабе Навального

Следственные органы СУ СК России по Петербургу организовали доследственную проверку после того, как в штабе Алексея Навального правоохранители обнаружили бюллетени для голосования.

Инцидент произошел в субботу, 7 сентября. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в помещении штаба Навального находятся бюллетени для голосования. Полиция прибыла на место происшествия и изъяла несколько десятков листов. 

Предположительно, бюллетени должны были быть использованы для вброса на предстоящих выборах или для провокации. Полиция собирается опросить тех, кто получил от кандидатов направления для участия на выборах в качестве наблюдателей. 

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #петербург #навальный #вброс

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