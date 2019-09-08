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8:25   8 Сентября 2019
Россия

Гала-концерт в рамках программы «Оперная классика на Книжных аллеях» пройдет в Петербурге

Гала-концерт в рамках программы «Оперная классика на Книжных аллеях» пройдет в Петербурге

Марафон «Театральный Петербург на Книжных аллеях» завершится в эти выходные, 7 и 8 сентября.  Он длился шесть недель, начавшись 3 августа.

В воскресенье, 8 сентября, в 17.00 в рамках образовательной программы «Оперная классика на Книжных аллеях» состоится прощальный гала-концерт. Зрители услышат известные на весь мир арии из лучших опер прошлого. На Малой Конюшенной прозвучат произведения Моцарта, Дворжака, Чайковского и Римского-Корсакова. Их исполнят музыканты из театра «Придворная опера».

Вход на мероприятие свободный.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #культура #общество #опера

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