Гала-концерт в рамках программы «Оперная классика на Книжных аллеях» пройдет в Петербурге

Марафон «Театральный Петербург на Книжных аллеях» завершится в эти выходные, 7 и 8 сентября. Он длился шесть недель, начавшись 3 августа.

В воскресенье, 8 сентября, в 17.00 в рамках образовательной программы «Оперная классика на Книжных аллеях» состоится прощальный гала-концерт. Зрители услышат известные на весь мир арии из лучших опер прошлого. На Малой Конюшенной прозвучат произведения Моцарта, Дворжака, Чайковского и Римского-Корсакова. Их исполнят музыканты из театра «Придворная опера».

Вход на мероприятие свободный.