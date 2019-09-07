Медведев поздравил москвичей с Днем города в Instagram

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в День города поздравил жителей столицы в соцсети Instagram — Москве исполняется 872 года в эти выходные.

Праздник выпадает в этом году на субботу и воскресенье 7 и 8 сентября. Торжественное открытие Дня города состоялось на ВДНХ, где президент РФ Владимир Путин также поздравил москвичей со знаменательной датой и назвал Москву «достоянием России», отметив современность этого мегаполиса.

Порядка 250 мероприятий запланировано в Москве на 7 и 8 сентября, основными площадками для празднования 872-го Дня города Москвы станут ВДНХ и Тверская улица, перекрытая для дорожно-транспортного движения на время мероприятий.

В городских парках выступят известные артисты, ожидается ряд музыкальных выступлений по всему городу. Гала-концерт в «Зарядье», концерт на Поклонной горе и выступления популярных музыкантов в парке «Ходынское поле» все желающие смогут посетить бесплатно.