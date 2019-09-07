Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин заявил, что Москва приветствует стабилизацию ситуации в Молдавии

Путин заявил, что Москва приветствует стабилизацию ситуации в Молдавии

 СК проверит инцидент с фальшивыми бюллетенями в штабе Навального

СК проверит инцидент с фальшивыми бюллетенями в штабе Навального
Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

 Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Трамп назвал большим шагом к миру взаимное освобождение заключенных РФ и Украины

Трамп назвал большим шагом к миру взаимное освобождение заключенных РФ и Украины

 Италия арестовала десять человек по обвинению в финансировании терроризма

Италия арестовала десять человек по обвинению в финансировании терроризма
Путин заявил, что Москва приветствует стабилизацию ситуации в Молдавии

Путин заявил, что Москва приветствует стабилизацию ситуации в Молдавии

 СК проверит инцидент с фальшивыми бюллетенями в штабе Навального

СК проверит инцидент с фальшивыми бюллетенями в штабе Навального
Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

 Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Трамп назвал большим шагом к миру взаимное освобождение заключенных РФ и Украины

Трамп назвал большим шагом к миру взаимное освобождение заключенных РФ и Украины

 Италия арестовала десять человек по обвинению в финансировании терроризма

Италия арестовала десять человек по обвинению в финансировании терроризма
17:40   7 Сентября 2019
Россия

Медведев поздравил москвичей с Днем города в Instagram

Медведев поздравил москвичей с Днем города в Instagram

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в День города поздравил жителей столицы в соцсети Instagram — Москве исполняется 872 года в эти выходные.

Праздник выпадает в этом году на субботу и воскресенье 7 и 8 сентября. Торжественное открытие Дня города состоялось на ВДНХ, где президент РФ Владимир Путин также поздравил москвичей со знаменательной датой и назвал Москву «достоянием России», отметив современность этого мегаполиса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Днём рождения, Москва!

Публикация от Дмитрий Медведев (@damedvedev)

Порядка 250 мероприятий запланировано в Москве на 7 и 8 сентября, основными площадками для празднования 872-го Дня города Москвы станут ВДНХ и Тверская улица, перекрытая для дорожно-транспортного движения на время мероприятий.

В городских парках выступят известные артисты, ожидается ряд музыкальных выступлений по всему городу. Гала-концерт в «Зарядье», концерт на Поклонной горе и выступления популярных музыкантов в парке «Ходынское поле» все желающие смогут посетить бесплатно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#москва #россия #медведев #политика #общество #день города

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...