Трамп назвал большим шагом к миру взаимное освобождение заключенных РФ и Украины

Американский лидер Дональд Трамп в субботу, 7 сентября, поздравил Москву и Киев после взаимного освобождения российских и украинских заключенных. По его словам, одновременное освобождение осужденных и задержанных лиц — хорошая новость и, возможно, первый большой шаг к миру.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!