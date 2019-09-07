Трамп назвал большим шагом к миру взаимное освобождение заключенных РФ и Украины
Американский лидер Дональд Трамп в субботу, 7 сентября, поздравил Москву и Киев после взаимного освобождения российских и украинских заключенных. По его словам, одновременное освобождение осужденных и задержанных лиц — хорошая новость и, возможно, первый большой шаг к миру.
«Поздравляем обе страны», — добавил президент США.
Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 сентября 2019 г.
В МИД РФ отмечали, что взаимное освобождение российских и украинских заключенных получилось реализовать благодаря выполнению достигнутых президентами договоренностей. По информации внешнеполитического ведомства, новая администрация президента Украины проявила не только здравый подход, но и готовность к компромиссам, в отличие от предшествующих властей.
????????????????Надеемся, что согласованное взаимное освобождение лиц послужит консолидации всех здравых политических сил на Украине вокруг идеи скорейшего завершения кровопролитного конфликта и нормализации добрососедских отношений с Россией.➡️https://t.co/MrAI5M9mn9 #Россия #Украина pic.twitter.com/lyVaoLNSO6— МИД России ???????? (@MID_RF) 7 сентября 2019 г.