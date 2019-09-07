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СК проверит инцидент с фальшивыми бюллетенями в штабе Навального
Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

 Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Трамп назвал большим шагом к миру взаимное освобождение заключенных РФ и Украины

Трамп назвал большим шагом к миру взаимное освобождение заключенных РФ и Украины

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17:18   7 Сентября 2019
Весь мир

Трамп назвал большим шагом к миру взаимное освобождение заключенных РФ и Украины

Трамп назвал большим шагом к миру взаимное освобождение заключенных РФ и Украины

Американский лидер Дональд Трамп в субботу, 7 сентября, поздравил Москву и Киев после взаимного освобождения российских и украинских заключенных. По его словам, одновременное освобождение осужденных и задержанных лиц — хорошая новость и, возможно, первый большой шаг к миру. 

«Поздравляем обе страны», — добавил президент США.

В МИД РФ отмечали, что взаимное освобождение российских и украинских заключенных получилось реализовать благодаря выполнению достигнутых президентами договоренностей. По информации внешнеполитического ведомства, новая администрация президента Украины проявила не только здравый подход, но и готовность к компромиссам, в отличие от предшествующих властей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #украина #общество

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