Спецпредставитель США по Украине надеется на продолжение освобождения

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что надеется на прогресс в Минских соглашениях и продолжение взаимного освобождения заключенных в рамках российско-украинского обмена.

В субботу состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной. Переговоры об одновременном освобождении велись с конца лета, 7 сентября заключенных по решению российского суда украинцев перевезли в аэропорт из московского следственного изолятора «Лефортово», откуда те вылетели в Киев.

33 российских гражданина прибыли днем в субботу из столицы Украины в Москву, среди них россиянин Евгений Мефедов и главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Позже в Кремле подтвердили успешное взаимное освобождение россиян и украинцев.

В середине июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает на выполнение Киевом договоренностей, заключенных в Минске. Главное — покончить с войной и услышать голос граждан юго-востока Украины, требующих мира, права говорить на родном языке и соблюдения своих социально-экономических прав, отметил министр.