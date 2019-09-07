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Спецпредставитель США по Украине надеется на продолжение освобождения

Спецпредставитель США по Украине надеется на продолжение освобождения

 Адвокат освобожденного по обмену Вышинского уточнит дату заседания

Адвокат освобожденного по обмену Вышинского уточнит дату заседания
Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

 Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Италия арестовала десять человек по обвинению в финансировании терроризма

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17:11   7 Сентября 2019
Россия

Спецпредставитель США по Украине надеется на продолжение освобождения

Спецпредставитель США по Украине надеется на продолжение освобождения

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что надеется на прогресс в Минских соглашениях и продолжение взаимного освобождения заключенных в рамках российско-украинского обмена.

В субботу состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной. Переговоры об одновременном освобождении велись с конца лета, 7 сентября заключенных по решению российского суда украинцев перевезли в аэропорт из московского следственного изолятора «Лефортово», откуда те вылетели в Киев.

33 российских гражданина прибыли днем в субботу из столицы Украины в Москву, среди них россиянин Евгений Мефедов и главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Позже в Кремле подтвердили успешное взаимное освобождение россиян и украинцев.

Спецпредставитель США по Украине надеется на продолжение освобождения

В середине июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает на выполнение Киевом договоренностей, заключенных в Минске. Главное — покончить с войной и услышать голос граждан юго-востока Украины, требующих мира, права говорить на родном языке и соблюдения своих социально-экономических прав, отметил министр.

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Автор: Тимофей Булочкин
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