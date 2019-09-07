Более 161 тысячи пожарных и спасателей обеспечат безопасность на выборах

Сотрудники МЧС РФ будут обеспечивать пожарную безопасность на избирательных участках во время голосования. Для этого привлечены более 161,9 тысячи человек и 40,6 тысячи единиц техники.

В преддверии выборов, которые состоятся 8 сентября, надзорные органы МЧС провели внеплановые проверки мест проведения голосования. На учет взято около 41,5 тысячи объектов.

Кроме того, проведен инструктаж по безопасности председателям и членам избирательных участков. Им подробно рассказали о мерах противопожарной безопасности и правилах применения средств пожаротушения. Всего было проведено более 30 тысяч консультаций ответственных должностных лиц, 46 тысяч бесед и инструктажей по вопросам реализации мер комплексной безопасности.