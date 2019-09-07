Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин заявил, что Москва приветствует стабилизацию ситуации в Молдавии

Путин заявил, что Москва приветствует стабилизацию ситуации в Молдавии

 СК проверит инцидент с фальшивыми бюллетенями в штабе Навального

СК проверит инцидент с фальшивыми бюллетенями в штабе Навального
Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

 Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Трамп назвал большим шагом к миру взаимное освобождение заключенных РФ и Украины

Трамп назвал большим шагом к миру взаимное освобождение заключенных РФ и Украины

 Италия арестовала десять человек по обвинению в финансировании терроризма

Италия арестовала десять человек по обвинению в финансировании терроризма
Путин заявил, что Москва приветствует стабилизацию ситуации в Молдавии

Путин заявил, что Москва приветствует стабилизацию ситуации в Молдавии

 СК проверит инцидент с фальшивыми бюллетенями в штабе Навального

СК проверит инцидент с фальшивыми бюллетенями в штабе Навального
Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

 Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Трамп назвал большим шагом к миру взаимное освобождение заключенных РФ и Украины

Трамп назвал большим шагом к миру взаимное освобождение заключенных РФ и Украины

 Италия арестовала десять человек по обвинению в финансировании терроризма

Италия арестовала десять человек по обвинению в финансировании терроризма
17:17   7 Сентября 2019
Россия

Более 161 тысячи пожарных и спасателей обеспечат безопасность на выборах

Более 161 тысячи пожарных и спасателей обеспечат безопасность на выборах

Сотрудники МЧС РФ будут обеспечивать пожарную безопасность на избирательных участках во время голосования. Для этого привлечены более 161,9 тысячи человек и 40,6 тысячи единиц техники.  

В преддверии выборов, которые состоятся 8 сентября, надзорные органы МЧС провели внеплановые проверки мест проведения голосования. На учет взято около 41,5 тысячи объектов.

Кроме того,  проведен инструктаж по безопасности председателям и членам избирательных участков. Им подробно рассказали о мерах противопожарной безопасности и правилах применения средств пожаротушения. Всего было проведено более 30 тысяч консультаций ответственных должностных лиц, 46 тысяч бесед и инструктажей по вопросам реализации мер комплексной безопасности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#выборы #безопасность #общество #мчс рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...