Италия арестовала десять человек по обвинению в финансировании терроризма

Итальянские карабинеры и сотрудники Финансовой гвардии в субботу, 7 сентября, арестовали десять человек, включая имама мечети в области Абруццо, по обвинению в финансовых преступлениях, доходы от которых шли на поддержку террористов. В числе арестованных восемь человек тунисского происхождения и двое итальянцев​​​.

Представитель Финансовой гвардии объяснил, что обвиняемые через несколько компаний проводили фальшивые операции с целью увести крупные суммы денег, в том числе посредством уклонения от налогов. Потом деньги направляли на финансирование деятельности боевиков, которая состоят в радикальной исламской организации «Аль-Нусра» (запрещена в РФ).

В ходе задержания конфисковали активы и имущество на сумму превышающую миллион евро. Радикалы направляли деньги в Турцию и САР через посредников. Объем денег, которые мошенники успели вывести в незаконный оборот, превысил два миллиона евро.