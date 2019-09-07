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Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

 Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Италия арестовала десять человек по обвинению в финансировании терроризма

Италия арестовала десять человек по обвинению в финансировании терроризма

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16:51   7 Сентября 2019
Весь мир

Италия арестовала десять человек по обвинению в финансировании терроризма

Италия арестовала десять человек по обвинению в финансировании терроризма

Итальянские карабинеры и сотрудники Финансовой гвардии в субботу, 7 сентября, арестовали десять человек, включая имама мечети в области Абруццо, по обвинению в финансовых преступлениях, доходы от которых шли на поддержку террористов. В числе арестованных восемь человек тунисского происхождения и двое итальянцев​​​.

Представитель Финансовой гвардии объяснил, что обвиняемые через несколько компаний проводили фальшивые операции с целью увести крупные суммы денег, в том числе посредством уклонения от налогов. Потом деньги направляли на финансирование деятельности боевиков, которая состоят в радикальной исламской организации «Аль-Нусра» (запрещена в РФ).

В ходе задержания конфисковали активы и имущество на сумму превышающую миллион евро. Радикалы направляли деньги в Турцию и САР через посредников. Объем денег, которые мошенники успели вывести в незаконный оборот, превысил два миллиона евро.

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Автор: Анатолий Кубарев
#терроризм #италия #арест #финансирование

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