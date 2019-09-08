Петербуржцы послушают концерт «Mozart. Requiem» в лютеранской церкви

Петербуржцев и гостей Северной столицы в субботу, 7 сентября, и в воскресенье, 8 сентября, пригласили насладиться величественной музыкой в лютеранской церкви святой Анны. «Реквием» считается, пожалуй, самым загадочным творением австрийского музыканта-виртуоза Вольфганга Моцарта.

Атмосфера и великолепная акустика некогда сгоревшей Анненкирхе полностью погрузят публику в происходящее. В мероприятии поучаствуют солисты, хор и симфонический оркестр молодежного оперного театра под управлением дирижера Георгия Албегова.

Напомним, что сегодня в Санкт-Петербурге проходит день выборов. Горожане выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00.