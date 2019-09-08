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Информацию о нарушениях на УИК № 134 на Васильевском острове не подтвердили

 Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями

Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

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9:59   8 Сентября 2019
Россия

Петербуржцы послушают концерт «Mozart. Requiem» в лютеранской церкви

Петербуржцы послушают концерт «Mozart. Requiem» в лютеранской церкви

Петербуржцев и гостей Северной столицы в субботу, 7 сентября, и в воскресенье, 8 сентября, пригласили насладиться величественной музыкой в лютеранской церкви святой Анны. «Реквием» считается, пожалуй, самым загадочным творением австрийского музыканта-виртуоза Вольфганга Моцарта.

Атмосфера и великолепная акустика некогда сгоревшей Анненкирхе полностью погрузят публику в происходящее. В мероприятии поучаствуют солисты, хор и симфонический оркестр молодежного оперного театра под управлением дирижера Георгия Албегова.

Напомним, что сегодня в Санкт-Петербурге проходит день выборов. Горожане выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#выборы #петербург #общество #музыка #оркестр

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