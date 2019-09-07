Франция отправит военных для помощи пострадавшим от урагана на Багамских островах

Франция готова отправить своих военных для оказания помощи пострадавшим от урагана «Дориана» Багамским островам. Об этом говорится в коммюнике французского оборонного ведомства.

Отряд, который отправят в регион, будет состоять из «нескольких десятков солдат, способных принять участие в операциях по оказанию помощи». Уточняется, что в него войдут «подразделения управления 33-го пехотного полка морской пехоты, инженерного подразделения 17-го парашютно-инженерного полка, бригады медиков, группы механиков и нескольких транспортных средств».

По предварительным данным, отряд должен прибыть на острова 11-12 сентября.

Напомним, ураган «Дориан» обрушился на Багамы в прошлое воскресенье, 1 сентября. Значительный урон нанесен инфраструктуре острова Абако. Жертвами стихии стали 43 человека.