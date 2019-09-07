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Спецпредставитель США по Украине надеется на продолжение освобождения

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Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

 Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Италия арестовала десять человек по обвинению в финансировании терроризма

Италия арестовала десять человек по обвинению в финансировании терроризма

 Франция отправит военных для помощи пострадавшим от урагана на Багамских островах

Франция отправит военных для помощи пострадавшим от урагана на Багамских островах
16:43   7 Сентября 2019
Весь мир

Франция отправит военных для помощи пострадавшим от урагана на Багамских островах

Франция отправит военных для помощи пострадавшим от урагана на Багамских островах

Франция готова отправить своих военных для оказания помощи пострадавшим от урагана «Дориана» Багамским островам. Об этом говорится в коммюнике французского оборонного ведомства.

Отряд, который отправят в регион, будет состоять из «нескольких десятков солдат, способных принять участие в операциях по оказанию помощи». Уточняется, что в него войдут «подразделения управления 33-го пехотного полка морской пехоты, инженерного подразделения 17-го парашютно-инженерного полка, бригады медиков, группы механиков и нескольких транспортных средств».

По предварительным данным, отряд должен прибыть на острова 11-12 сентября.

Напомним, ураган «Дориан» обрушился на Багамы в прошлое воскресенье, 1 сентября. Значительный урон нанесен инфраструктуре острова Абако. Жертвами стихии стали 43 человека.

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Автор: Виктория Разумовская
#франция #стихия #ураган #багамские острова

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