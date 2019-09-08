Петербуржцев пригласили на косплей-шоу питомцев «Мимикон»

Конкурс перевоплощений питомцев захватит конгрессно-выставочный центр «Ленэкспо» в воскресенье, 8 сентября. Организаторы пообещали, что поучаствуют в конкурсе не только собаки и кошки, но и экзотические животные.

Косплей-шоу питомцев получилось организовать благодаря объединению фестивалей «МимиFest» и «Старкон». Также организаторы утверждают, что ранее подобных мероприятий не проводили в РФ. По их словам, косплей-шоу питомцев давно существует за рубежом, например, Нью-Йоркский фестиваль для собак в честь Хэллоуина.

Напомним, 8 сентября, в воскресенье, в Петербурге проходит день голосования. Горожане выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.