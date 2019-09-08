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Информацию о нарушениях на УИК № 134 на Васильевском острове не подтвердили

 Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями

Лидер «Красивого Петербурга» Врански может быть причастен к «погоне» за бюллетенями
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
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10:32   8 Сентября 2019
Россия

Петербуржцев пригласили на косплей-шоу питомцев «Мимикон»

Петербуржцев пригласили на косплей-шоу питомцев «Мимикон»

Конкурс перевоплощений питомцев захватит конгрессно-выставочный центр «Ленэкспо» в воскресенье, 8 сентября. Организаторы пообещали, что поучаствуют в конкурсе не только собаки и кошки, но и экзотические животные.

Косплей-шоу питомцев получилось организовать благодаря объединению фестивалей «МимиFest» и «Старкон». Также организаторы утверждают, что ранее подобных мероприятий не проводили в РФ. По их словам, косплей-шоу питомцев давно существует за рубежом, например, Нью-Йоркский фестиваль для собак в честь Хэллоуина.

Напомним, 8 сентября, в воскресенье, в Петербурге проходит день голосования. Горожане выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#выборы #петербург #шоу #общество #питомцы

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