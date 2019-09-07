Адвокат освобожденного по обмену Вышинского уточнит дату заседания

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский заявил, что его адвокат уточнит дату судебного заседания, запланированного изначально на 16 сентября.

Вышинский сообщил журналистам, что дата заседания была назначена два месяца назад. Актуальность назначенного времени необходимо уточнить адвокатам, отметил он.

«Адвокат уточнит, потому что там возможны изменения. Он уточнит в секретариате, и тогда я приму решение, когда возвращаться», — заявил Вышинский журналистам.

Сегодня в 13:45 специальный борт приземлился в Москве, вылетев из Киева с 33 заключенными ранее россиянами. Среди них и журналист Вышинский, задержанный в мае прошлого года и подозреваемый ранее украинским следствием в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик на востоке Украины.

Российский президент Владимир Путин назвал арест Вышинского беспрецедентной ситуацией, заявив об аресте журналиста за его профессиональную деятельность. В конце лета Украина и Россия начали переговоры по одновременному освобождению заключенных с обеих сторон.