Подозреваемый в нападении на дом Памфиловой задержан

МВД сообщило о задержании подозреваемого в нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

Напавшим оказался уроженец Средней Азии 1983 года рождения.

Сообщается, что подмосковная полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

«Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», — сказала она.

ЧП случилось в ночь на пятницу в городском округе Истра. Неизвестный проник на террасу дома Памфиловой, несколько раз ударил ее электрошокером и сбежал.По словам самой главы ЦИК, мужчина был в маске и перчатках. Возбуждено уголовное дело о разбое.