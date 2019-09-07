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Спецпредставитель США по Украине надеется на продолжение освобождения

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 Адвокат освобожденного по обмену Вышинского уточнит дату заседания

Адвокат освобожденного по обмену Вышинского уточнит дату заседания
Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

 Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Италия арестовала десять человек по обвинению в финансировании терроризма

Италия арестовала десять человек по обвинению в финансировании терроризма

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16:00   7 Сентября 2019
Россия

Подозреваемый в нападении на дом Памфиловой задержан

Подозреваемый в нападении на дом Памфиловой задержан

МВД сообщило о задержании подозреваемого в нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

Напавшим оказался уроженец Средней Азии 1983 года рождения.

Сообщается, что подмосковная полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

«Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», — сказала она.

ЧП случилось в ночь на пятницу в городском округе Истра. Неизвестный проник на террасу дома Памфиловой, несколько раз ударил ее электрошокером и сбежал.По словам самой главы ЦИК, мужчина был в маске и перчатках. Возбуждено уголовное дело о разбое. 

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Автор: Олег Королев
#цик #памфилова

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