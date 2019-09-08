Костюмированный бал пройдет в Петербурге на Елагином острове

Костюмированный бал и театрализованная программа «В вихре бала» для взрослых и детей пройдет на Елагином острове в воскресенье 8 сентября.

На экскурсионной части программы посетителям расскажут об истории Елагина острова и его дворцово-паркового комплекса. Театрализованная часть включает в себя исполнение танцев XIX века на балу и фотографирование.

Отмечается, что танцевальные движения, которым будут учить гостей, рассчитаны даже на неподготовленных посетителей, никогда не занимавшихся танцами. Бал завершится «Галопом», «Полькой», «Мазуркой» и «Вальсом». Продолжительность программы — два часа.

Мероприятие пройдет в воскресенье — 8 и 28 сентября, 13 и 26 октября.

Напомним, что 8 сентября в Петербурге проходит день голосования. Горожане выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.