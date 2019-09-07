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Спецпредставитель США по Украине надеется на продолжение освобождения

Спецпредставитель США по Украине надеется на продолжение освобождения

 Адвокат освобожденного по обмену Вышинского уточнит дату заседания

Адвокат освобожденного по обмену Вышинского уточнит дату заседания
Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

 Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Италия арестовала десять человек по обвинению в финансировании терроризма

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15:54   7 Сентября 2019
Россия

Зеленский продемонстрировал здравый подход и готовность к компромиссам

Зеленский продемонстрировал здравый подход и готовность к компромиссам

Представитель российского министерства иностранных дел в субботу, 7 сентября, сообщил, что новая администрация украинского лидера Владимира Зеленского проявила здравый подход и готовность к компромиссам. По информации МИД РФ, взаимное освобождение российских и украинских заключенных стало возможным благодаря выполнению достигнутых президентами договоренностей.

«В отличие от предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва и Киев в конце лета 2019 года проработали вопрос одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Российский лидер Владимир Путин отмечал на полях Восточного экономического форума, что вопрос решится в ближайшее время.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #мид #зеленский

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