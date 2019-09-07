Зеленский продемонстрировал здравый подход и готовность к компромиссам

Представитель российского министерства иностранных дел в субботу, 7 сентября, сообщил, что новая администрация украинского лидера Владимира Зеленского проявила здравый подход и готовность к компромиссам. По информации МИД РФ, взаимное освобождение российских и украинских заключенных стало возможным благодаря выполнению достигнутых президентами договоренностей.

«В отличие от предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва и Киев в конце лета 2019 года проработали вопрос одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Российский лидер Владимир Путин отмечал на полях Восточного экономического форума, что вопрос решится в ближайшее время.