Путин и Собянин посетили Дворец художественной гимнастики в «Лужниках»

Глава государства Владимир Путин посетил вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным Дворец художественной гимнастики в олимпийском комплексе «Лужники».

Их встретила глава Всероссийской ассоциации художественной гимнастики, тренер Ирина Винер-Усманова. Она провела гостей по просторному холлу, рассказала об архитектурных особенностях здания и технологиях, которые использовались при его строительстве. По словам Винер, в основе дворца — уникальный проект, который разработали с применением технологий информационного моделирования.

Также гости побывали в интерактивном музее, в котором можно ознакомиться с памятными моментами из истории российской художественной гимнастики, а также с информацией о выдающихся спортсменах и тренерах.

Позже перед Путиным и Собяниным выступили члены российской сборной по художественной гимнастике. После этого президент пообщался с ними, пожелав побед на предстоящем чемпионате мира.