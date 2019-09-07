Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева в субботу, 7 сентября, сообщила, кошка Маша сопровождала отпущенных в России по договоренности с Украиной удерживаемых лиц. По ее словам, вернулись 35 человек и кошка, которую в гуманитарных целях передавали одному из заключенных в Россию.

«Он провел с ней несколько тяжелых лет и очень просил, чтобы эту кошку можно было забрать с собой, мы помогли ему решить этот вопрос», — объяснила Карпачева

РФ и Украина в конце лета 2019 года проработали вопрос одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Российский лидер Владимир Путин отмечал на ВЭФ, что вопрос решится в ближайшее время.