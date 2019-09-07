Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин предложил назвать строящийся космический комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева

Путин предложил назвать строящийся космический комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева

 Пресс-конференцию с освобожденным по обмену Вышинским анонсировал Киселев

Пресс-конференцию с освобожденным по обмену Вышинским анонсировал Киселев
Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

 Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Новым председателем Демпартии Молдавии избрали экс-премьера Филипа

Новым председателем Демпартии Молдавии избрали экс-премьера Филипа

 Пентагон не удивили заявления Ирана о работе с центрифугами вне рамок СВПД

Пентагон не удивили заявления Ирана о работе с центрифугами вне рамок СВПД
Путин предложил назвать строящийся космический комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева

Путин предложил назвать строящийся космический комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева

 Пресс-конференцию с освобожденным по обмену Вышинским анонсировал Киселев

Пресс-конференцию с освобожденным по обмену Вышинским анонсировал Киселев
Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

 Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Новым председателем Демпартии Молдавии избрали экс-премьера Филипа

Новым председателем Демпартии Молдавии избрали экс-премьера Филипа

 Пентагон не удивили заявления Ирана о работе с центрифугами вне рамок СВПД

Пентагон не удивили заявления Ирана о работе с центрифугами вне рамок СВПД
15:32   7 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева в субботу, 7 сентября, сообщила, кошка Маша сопровождала отпущенных в России по договоренности с Украиной удерживаемых лиц. По ее словам, вернулись 35 человек и кошка, которую в гуманитарных целях передавали одному из заключенных в Россию.

«Он провел с ней несколько тяжелых лет и очень просил, чтобы эту кошку можно было забрать с собой, мы помогли ему решить этот вопрос», — объяснила Карпачева

РФ и Украина в конце лета 2019 года проработали вопрос одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Российский лидер Владимир Путин отмечал на ВЭФ, что вопрос решится в ближайшее время.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #киев #кошка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...