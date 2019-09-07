Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами
Вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева в субботу, 7 сентября, сообщила, кошка Маша сопровождала отпущенных в России по договоренности с Украиной удерживаемых лиц. По ее словам, вернулись 35 человек и кошка, которую в гуманитарных целях передавали одному из заключенных в Россию.
«Он провел с ней несколько тяжелых лет и очень просил, чтобы эту кошку можно было забрать с собой, мы помогли ему решить этот вопрос», — объяснила Карпачева
РФ и Украина в конце лета 2019 года проработали вопрос одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Российский лидер Владимир Путин отмечал на ВЭФ, что вопрос решится в ближайшее время.
????????????????Надеемся, что согласованное взаимное освобождение лиц послужит консолидации всех здравых политических сил на Украине вокруг идеи скорейшего завершения кровопролитного конфликта и нормализации добрососедских отношений с Россией.➡️https://t.co/MrAI5M9mn9 #Россия #Украина pic.twitter.com/lyVaoLNSO6— МИД России ???????? (@MID_RF) 7 сентября 2019 г.