Путин предложил назвать строящийся космический комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева

Глава государства Владимир Путин предложил назвать космический комплекс «Байтерек», который строят специалисты из РФ и Казахстана, в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Предложение поступило в ходе осмотра реконструированного павильона «Казахстан» на ВДНХ в Москве. Тогда руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев рассказали двум лидерам о строительстве комплекса.

Путин вместе с Назарбаевым приехал на ВДНХ на открытие отреставрированного павильона «Казахстан» pic.twitter.com/w68FmXwmua — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 7, 2019

На вопрос Путина, что означает «Байтерек», Назарбаев ответил, что это «древо жизни», и рассказал казахстанскую легенду, связанную с этим образом.

«Давайте «Нурсултан» назовем. Вы же делали этот проект», — предложил Путин.

Тогда Назарбаев подчеркнул, что проект возможен «благодаря партнерству России и Казахстана, он поднимает на совершенно новый уровень космическую отрасль». Политик предложил назвать комплекс «Назарбаев».