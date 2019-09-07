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Путин предложил назвать строящийся космический комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева

Путин предложил назвать строящийся космический комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева

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15:33   7 Сентября 2019
Россия

Путин предложил назвать строящийся космический комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева

Путин предложил назвать строящийся космический комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева

Глава государства Владимир Путин предложил назвать космический комплекс «Байтерек», который строят специалисты из РФ и Казахстана, в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Предложение поступило в ходе осмотра реконструированного павильона «Казахстан» на ВДНХ в Москве. Тогда руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев рассказали двум лидерам о строительстве комплекса.

На вопрос Путина, что означает «Байтерек», Назарбаев ответил, что это «древо жизни», и рассказал казахстанскую легенду, связанную с этим образом.

«Давайте «Нурсултан» назовем. Вы же делали этот проект», — предложил Путин.

Тогда Назарбаев подчеркнул, что проект возможен «благодаря партнерству России и Казахстана, он поднимает на совершенно новый уровень космическую отрасль». Политик предложил назвать комплекс «Назарбаев».

«Хорошо, договорились», — ответил с улыбкой Путин.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #космос #назарбаев #казахстан

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