Сенатор Франц Клинцевич в субботу, 7 сентября, сообщил, что взаимное освобождение россиян и украинцев необходимо продолжить до реализации формулы «всех на всех». Самолет с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в РФ.

Российский лидер Владимир Путин заявлял на Восточном экономическом форуме, что вопрос об одновременном освобождении россиян и украинцев решат в ближайшее время. Сенатор отметил, что обмен заключенными снял серьезную эмоциональную проблему в диалоге Москвы с Киевом.

«Даст положительный импульс для перехода к обсуждению вопросов стратегического порядка», — добавил Клинцевич.

Сенатор считает, что Украина заинтересована в этом не меньше, чем РФ, поэтому обмен заключенными необходимо продолжить до реализации формулы «всех на всех».