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 Пресс-конференцию с освобожденным по обмену Вышинским анонсировал Киселев

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Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

 Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

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15:02   7 Сентября 2019
Россия

Клинцевич предложил освобождать граждан РФ и Украины по формуле «всех на всех»

Клинцевич предложил освобождать граждан РФ и Украины по формуле «всех на всех»

Сенатор Франц Клинцевич в субботу, 7 сентября, сообщил, что взаимное освобождение россиян и украинцев необходимо продолжить до реализации формулы «всех на всех». Самолет с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в РФ.

Российский лидер Владимир Путин заявлял на Восточном экономическом форуме, что вопрос об одновременном освобождении россиян и украинцев решат в ближайшее время. Сенатор отметил, что обмен заключенными снял серьезную эмоциональную проблему в диалоге Москвы с Киевом.

«Даст положительный импульс для перехода к обсуждению вопросов стратегического порядка», — добавил Клинцевич.

Сенатор считает, что Украина заинтересована в этом не меньше, чем РФ, поэтому обмен заключенными необходимо продолжить до реализации формулы «всех на всех».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #клинцевич #общество

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