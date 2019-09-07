Клинцевич предложил освобождать граждан РФ и Украины по формуле «всех на всех»
Сенатор Франц Клинцевич в субботу, 7 сентября, сообщил, что взаимное освобождение россиян и украинцев необходимо продолжить до реализации формулы «всех на всех». Самолет с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в РФ.
Российский лидер Владимир Путин заявлял на Восточном экономическом форуме, что вопрос об одновременном освобождении россиян и украинцев решат в ближайшее время. Сенатор отметил, что обмен заключенными снял серьезную эмоциональную проблему в диалоге Москвы с Киевом.
«Даст положительный импульс для перехода к обсуждению вопросов стратегического порядка», — добавил Клинцевич.
Сенатор считает, что Украина заинтересована в этом не меньше, чем РФ, поэтому обмен заключенными необходимо продолжить до реализации формулы «всех на всех».
????#Мнение М.В.Захаровой: «БОРТ С ОСВОБОЖДЕННЫМИ НА УКРАИНЕ В РАМКАХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ С РФ ПРИБЫЛ В МОСКВУ». Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем [...]. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды.➡️https://t.co/WrtMt31Epc pic.twitter.com/ibRnlMD0NZ— МИД России ???????? (@MID_RF) 7 сентября 2019 г.