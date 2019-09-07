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15:06   7 Сентября 2019
Россия

Полиция нашла в штабе Навального в Петербурге фальшивые бюллетени для голосования

Полиция нашла в штабе Навального в Петербурге фальшивые бюллетени для голосования

Сотрудники полиции обнаружили в штабе Алексея Навального в Петербурге пачку бюллетеней для голосования. Вероятно, готовились вбросы на предстоящих выборах. Правоохранители поддельные документы изъяли.

В субботу, 7 сентября, полиция проводит осмотр в штабе Навального в Северной столице. Причиной осмотра стала информация о готовящихся вбросах бюллетеней на выборах 8 сентября. 

Звонок поступил на номер «02». Сообщалось, что в штабе готовят поддельные бюллетени с целью провокаций в день выборов. Правоохранители собираются опросить сотрудников штаба.

Накануне Навальный назвал выдумкой нападение на главу ЦИК Памфилову. Политолог Алексей Мухин назвал «мразотным утверждением» этот твит. По словам Мухина, это «мразотное утверждение» для мужчины и для человек, кто сам якобы им подвергался. 

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #петербург #провокация #навальный

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