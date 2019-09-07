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15:11   7 Сентября 2019
Россия

Пресс-конференцию с освобожденным по обмену Вышинским анонсировал Киселев

Пресс-конференцию с освобожденным по обмену Вышинским анонсировал Киселев

Журналист Дмитрий Киселев встретил освобожденного по обмену с Украиной Кирилла Вышинского в аэропорту Москвы.

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан в Киеве в мае 2018 по подозрению в госизмене. Суд Украины восемь раз продлевал журналисту содержание под стражей. Вышинский прибыл в Москву 7 сентября в рамках российско-украинского обмена заключенными.

«Добро пожаловать на пресс-конференцию в 10 утра в агентстве «Россия сегодня» в понедельник», — сообщил Киселев журналистам, встречая Вышинского в аэропорту.

По прибытию Вышинский заявил, что чувствует себя хорошо. Он поблагодарил неравнодушных к его задержанию и своих коллег. Суд восемь раз продлевал журналисту меру пресечения и оставлял под стражей, подозревая Вышинского в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР.

 Россия и Украина совместно работали по одновременному обмену заключенными. В Кремле подтвердили успешное взаимное освобождение граждан обеих стран. В субботу президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский поговорили по телефону.

Пресс-конференцию с освобожденным по обмену Вышинским анонсировал Киселев

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Автор: Тимофей Булочкин
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