Петербург подготовили к выборам в единый день голосования

Международные эксперты в преддверии единого дня голосования посетили петербургские избирательные комиссии и оценили подготовку Северной столицы к губернаторским выборам, которые состоятся в воскресенье, 8 сентября.

Первый пункт в графике экспертной комиссии — первая избирательная комиссия на Измайловском проспекте, дом десять. Сразу после этого иностранные представители посетили участковую избирательную комиссию на Лермонтовском проспекте, дом 14.

Международные эксперты проверили списки, техническое оборудование, изучили поступившие жалобы. Также протестировали современные средства автоматизации. По их словам, участки полностью готовы к проведению выборов, присутствует все необходимое технологическое оборудование.