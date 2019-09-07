Кирилл Вышинский сообщил, что чувствует себя хорошо

Глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что чувствует себя хорошо. Сегодня, 7 сентября, он прибыл в Москву спецбортом «Россия» вместе с еще несколькими освобожденными на Украине россиянами.

«Очень хорошо, поскольку я сейчас не думаю о здоровье, а я думаю о тех эмоциях, которые переношу. О здоровье я подумаю чуть попозже», — сказал журналист.

Вышинский поблагодарил коллег и всех неравнодушных за поддержку. Он подчеркнул, что чувствовал, что «рядом есть люди, которые меня помнят, не только помнят, которые радеют за меня».

Напомним, журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в государственной измене. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.