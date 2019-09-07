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 Пресс-конференцию с освобожденным по обмену Вышинским анонсировал Киселев

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Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

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14:42   7 Сентября 2019
Россия

Кирилл Вышинский сообщил, что чувствует себя хорошо

Кирилл Вышинский сообщил, что чувствует себя хорошо

Глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что чувствует себя хорошо. Сегодня, 7 сентября, он прибыл в Москву спецбортом «Россия» вместе с еще несколькими освобожденными на Украине россиянами.

«Очень хорошо, поскольку я сейчас не думаю о здоровье, а я думаю о тех эмоциях, которые переношу. О здоровье я подумаю чуть попозже», — сказал журналист.

Вышинский поблагодарил коллег и всех неравнодушных за поддержку. Он подчеркнул, что чувствовал, что «рядом есть люди, которые меня помнят, не только помнят, которые радеют за меня».

Напомним, журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в государственной измене. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #обмен #вышинский

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