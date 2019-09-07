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 Пресс-конференцию с освобожденным по обмену Вышинским анонсировал Киселев

Пресс-конференцию с освобожденным по обмену Вышинским анонсировал Киселев
Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

 Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

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14:09   7 Сентября 2019
Россия

Кремль подтвердил успешный обмен россиян и украинцев

Кремль подтвердил успешный обмен россиян и украинцев

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в субботу, 7 сентября, сообщил, что Кремль подтвердил взаимное освобождение россиян и украинцев.  

«Обмен прошел успешно», — резюмировал Песков. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #кремль #обмен

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