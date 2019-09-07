Кремль подтвердил успешный обмен россиян и украинцев

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в субботу, 7 сентября, сообщил, что Кремль подтвердил взаимное освобождение россиян и украинцев.

????#Мнение М.В.Захаровой: «БОРТ С ОСВОБОЖДЕННЫМИ НА УКРАИНЕ В РАМКАХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ С РФ ПРИБЫЛ В МОСКВУ». Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем [...]. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды.➡️https://t.co/WrtMt31Epc pic.twitter.com/ibRnlMD0NZ