Кремль подтвердил успешный обмен россиян и украинцев
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в субботу, 7 сентября, сообщил, что Кремль подтвердил взаимное освобождение россиян и украинцев.
«Обмен прошел успешно», — резюмировал Песков.
Наших освободили! Летят домой. Ждали, верили, добивались. Свершилось! pic.twitter.com/0FtJYePg3c— RusEmbassy Ukraine (@RusembUkraine) 7 сентября 2019 г.
????#Мнение М.В.Захаровой: «БОРТ С ОСВОБОЖДЕННЫМИ НА УКРАИНЕ В РАМКАХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ С РФ ПРИБЫЛ В МОСКВУ». Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем [...]. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды.➡️https://t.co/WrtMt31Epc pic.twitter.com/ibRnlMD0NZ— МИД России ???????? (@MID_RF) 7 сентября 2019 г.