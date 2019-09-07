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 Пресс-конференцию с освобожденным по обмену Вышинским анонсировал Киселев

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14:21   7 Сентября 2019
Россия

Москалькова назвала исторической акцию по освобождению россиян и украинцев

Москалькова назвала исторической акцию по освобождению россиян и украинцев

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что состоялась историческая акция по одновременному обмену осужденными и задержанными гражданами РФ и Украины. 

«Историческая широкомасштабная гуманитарная акция по возвращению граждан России и Украины в свои семьи состоялась. Тридцать пять человек и тридцать пять человек с другой стороны прошли границу, все контрольные пункты», — сказала она.

По ее словам, ряд уголовных дел все еще расследуется. Однако и это уже можно назвать успехом.

Работу по этому вопросу Москва и Киев начали в конце лета. Это стало возможным после телефонного разговора главы государства Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что это очень важный шаг, который удалось сделать, несмотря на трудности и преграды. 

«Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление», — отметила дипломат.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #москалькова #обмен

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