Москалькова назвала исторической акцию по освобождению россиян и украинцев
Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что состоялась историческая акция по одновременному обмену осужденными и задержанными гражданами РФ и Украины.
«Историческая широкомасштабная гуманитарная акция по возвращению граждан России и Украины в свои семьи состоялась. Тридцать пять человек и тридцать пять человек с другой стороны прошли границу, все контрольные пункты», — сказала она.
По ее словам, ряд уголовных дел все еще расследуется. Однако и это уже можно назвать успехом.
Работу по этому вопросу Москва и Киев начали в конце лета. Это стало возможным после телефонного разговора главы государства Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что это очень важный шаг, который удалось сделать, несмотря на трудности и преграды.
«Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление», — отметила дипломат.