Новым председателем Демпартии Молдавии избрали экс-премьера Филипа

Почетный председатель политформирования Дмитрий Дьяков в субботу, 7 сентября, в ходе конгресса демократов сообщил, что новой главой Демпартии Молдавии избрали экс-премьера Павла Филипа. По его словам, дискуссии завершились, поэтому стало понятно, что каждый член Демократической партии, который чувствует, что готов участвовать в конкурсе на должность главы партии, может это сделать.

«На сегодняшний день остался всего один кандидат — это кандидатура господина Филипа», — добавил Дьяков.

Кандидатуру экс-премьера приняли единогласно. Дьяков пожелал Филипу успехов и здоровья. Также на заседании конгресса утвердили 145 членов Национально-политического совета партии. Павел Филип поблагодарил коллег за доверие и пообещал постоянно общаться с каждым членом Демократической партии.