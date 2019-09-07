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14:03   7 Сентября 2019
Весь мир

Новым председателем Демпартии Молдавии избрали экс-премьера Филипа

Новым председателем Демпартии Молдавии избрали экс-премьера Филипа

Почетный председатель политформирования Дмитрий Дьяков в субботу, 7 сентября, в ходе конгресса демократов сообщил, что новой главой Демпартии Молдавии избрали экс-премьера Павла Филипа. По его словам, дискуссии завершились, поэтому стало понятно, что каждый член Демократической партии, который чувствует, что готов участвовать в конкурсе на должность главы партии, может это сделать.

«На сегодняшний день остался всего один кандидат — это кандидатура господина Филипа», — добавил Дьяков.

Кандидатуру экс-премьера приняли единогласно. Дьяков пожелал Филипу успехов и здоровья. Также на заседании конгресса утвердили 145 членов Национально-политического совета партии. Павел Филип поблагодарил коллег за доверие и пообещал постоянно общаться с каждым членом Демократической партии.

«Демпартия снова станет популярной, уважаемой и любимой партией Молдавии», — резюмировал Филип.

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Автор: Анатолий Кубарев
#молдавия #председатель #общество #весь мир

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