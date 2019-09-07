Захарова заявила, что привычка Украины винить РФ во всех бедах должна остаться в прошлом

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала «Политике Сегодня», что обмен заключенными между Россией и Украиной — очень важный шаг в международных отношениях. Захарова подчеркнула, что несмотря на трудности и провокации процесс состоялся. Об этом официальный представитель МИД сообщила в Facebook.

«<…>Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная корпоративная работа дают свои плоды», — говорит Захарова.

В МИД подчеркнули, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом. Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем, а конкретные шаги —лучший алгоритм действий.