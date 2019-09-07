Захарова заявила, что привычка Украины винить РФ во всех бедах должна остаться в прошлом
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала «Политике Сегодня», что обмен заключенными между Россией и Украиной — очень важный шаг в международных отношениях. Захарова подчеркнула, что несмотря на трудности и провокации процесс состоялся. Об этом официальный представитель МИД сообщила в Facebook.
«<…>Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная корпоративная работа дают свои плоды», — говорит Захарова.
В МИД подчеркнули, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом. Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем, а конкретные шаги —лучший алгоритм действий.
СМИ: «БОРТ С ОСВОБОЖДЕННЫМИ НА УКРАИНЕ В РАМКАХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ С РФ ПРИБЫЛ В МОСКВУ». Несмотря на то, что были и...Gepostet von Maria Zakharova am Samstag, 7. September 2019