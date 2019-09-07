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Кремль подтвердил успешный обмен россиян и украинцев

Адвокат считает, что обмен граждан РФ и Украины является общим праздником

Адвокат считает, что обмен граждан РФ и Украины является общим праздником
Зеленскй и Путин поговорили по телефону

Зеленскй и Путин поговорили по телефону

 Захарова заявила, что привычка Украины винить РФ во всех бедах должна остаться в прошлом

Захарова заявила, что привычка Украины винить РФ во всех бедах должна остаться в прошлом
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13:53   7 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Захарова заявила, что привычка Украины винить РФ во всех бедах должна остаться в прошлом

Захарова заявила, что привычка Украины винить РФ во всех бедах должна остаться в прошлом

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала «Политике Сегодня», что обмен заключенными между Россией и Украиной — очень важный шаг в международных отношениях. Захарова подчеркнула, что несмотря на трудности и провокации процесс состоялся. Об этом официальный представитель МИД сообщила в Facebook.

«<…>Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная корпоративная работа дают свои плоды», — говорит Захарова.

В МИД подчеркнули, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом. Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем, а конкретные шаги —лучший алгоритм действий.

СМИ: «БОРТ С ОСВОБОЖДЕННЫМИ НА УКРАИНЕ В РАМКАХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ С РФ ПРИБЫЛ В МОСКВУ». Несмотря на то, что были и...

Gepostet von Maria Zakharova am Samstag, 7. September 2019

 

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #захарова #украина #мид рф

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