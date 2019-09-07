Адвокат считает, что обмен граждан РФ и Украины является общим праздником

Адвокат Сергей Бадамшин назвал обмен осужденными гражданами России и Украины общим праздником двух стран. Это не просто воссоединение пленных с родными, но и возвращение на родину.

«Сегодня общий для России и Украины праздник. Мы все наконец-то встречаем своих граждан на родной земле. Это наша общая радость и общая победа», — заявил он.

По словам адвоката, обмен состоялся благодаря сереьезной работе «двух прекрасных женщин-омбудсменов, Татьяны Москальковой со стороны России и Людмилы Денисовой со стороны Украины».

Он также выразил слова благодарности своим коллегам.

Напомним, только что стало известно, что оба спецборта с освобожденными гражданами приземлились в аэропортах Москвы и Киева.