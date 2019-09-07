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Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

 Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

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14:39   7 Сентября 2019
Политика

Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Самолет специального летного отряда «Россия» Ту-204 с россиянами — участниками обмена задержанными с Украиной — на борту уже прилетел из киевского «Борисполя» в московский «Внуково». 

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников уверен, что сегодняшний обмен заключенными позволит в будущем наладить отношения между Россией и Украиной.

«Не сразу, но позволит. И выбор украинцев, и нового президента, и нового парламента — верный шаг по этому пути. Меня критиковали за это, но, тем не менее, я вижу, что дорога, которая непростая уже началась. Этим обменом она имеет шансы на продолжение, и это очень положительный момент в отношениях [двух стран]», — считает Калашников.

Обмен гражданами двух стран был произведен  по формуле «35 на 35». Список переданных России: Владимир Цемах, Кирилл Вышинский, Виктор Агеев, Александр Баранов, Аслан Басханов, Елена Бобовая, Андрей Васьковский, Руслан Гаджиев, Владимир Галич, Сергей Гнатьев, Анна Дубенко, Станислав Ежов, Аркадий Жидких, Игорь Кимаковский, Ольга Ковалис, Сергей Коверник, Дмитрий Кореновский, Андрей Костенко, Алексей Лазаренко, Сергей Лазарев, Юрий Ломако, Петр Мельничук, Евгений Мефедов, Максим Одинцов, Юлия Просолова, Александр Ракущин, Антонина Родионова, Александр Саттаров, Алексей Седиков, Тарас Синичак, Александр Тарасенко, Андрей Третьяков, Виктор Федоров, Денис Хитров, Павел Черных. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

Позже на сайте Владимира Зеленского появился список из 35 заключенных, которых РФ передала Киеву. Среди них Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Евгений Панов, Артур Панов, Роман Мокряк, Юрий Безъязычний, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Василий Сорока, Богдан Небылица, Вячеслав Зинченко, Сергей Цибизов, Сергей Попов, Владислав Костишин, Андрей Опрыско, Андрей Драч, Олег Мельничук, Михаил Власюк, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Владимир Лисовой, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Сергей Чулиба, Юрий Будзило.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова о завершении обмена заключенными между Москвой и Киевом. При этом омбудсмен отметила, что продолжается расследование около половины уголовных дел.

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Автор: Валерия Крутецкая
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