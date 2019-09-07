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13:33   7 Сентября 2019
Россия

Спецборт с освобожденными на Украине приземлился в аэропорту «Внуково»

Спецборт с освобожденными на Украине приземлился в аэропорту «Внуково»

Спецборт с освобожденными на Украине россиянами приземлился в московском аэропорту «Внуково».

Самолет спецотряда «Россия», на котором находятся освобожденные в рамках обмена Москвы и Киева, приземлился в аэропорту «Внуково». Посадка было совершена в 13.26.

Примерно в это же время в киевском аэропорту «Борисполь» приземлился спецборт, который привез на родину освобожденных граждан Украины. Их приехали встретить президент страны Владимир Зеленский и ряд официальных лиц. Также встречи ждут родственники и близкие.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #обмен #внуково

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