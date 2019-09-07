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13:28   7 Сентября 2019
Россия

Спецборт с освобожденными по обмену из Украины прибывает в Москву в 13.45

Спецборт с освобожденными по обмену из Украины прибывает в Москву в 13.45

Вылетевший из Киева самолет спецотряда «Россия» с освобожденными в рамках обмена россиянами на борту ожидается в Москве примерно в 13.45. Об этом сообщают РИА Новости.  

Утром 7 сентября сообщалось о 33 россиянах, вылетевших в Россию в рамках обмена Украины и РФ заключенными. Среди них журналист Кирилл Вышинский — руководитель портала «РИА Новости Украина», задержанный в Киеве в мае 2018 года по подозрению в государственной измене и поддержке республик на востоке Украины. В июле Киев предложил обменять удерживаемого Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного российским судом по делу о подготовке терактов в Ялте, Севастополе и Симферополе в 2014 году.

В Киев из московского следственного изолятора «Лефортово» отправлены сегодня задержанные и арестованные в России украинцы, в том числе и моряки, арестованные за нарушение российских морских государственных границ. Переговоры о взаимном одновременном обмене заключенными ведутся с конца лета между руководством России и Украины.

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Автор: Олег Королев
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