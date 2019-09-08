Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Фейковые «доказательства» со старыми нарушениями на выборах заполонили Сеть

Фейковые «доказательства» со старыми нарушениями на выборах заполонили Сеть

 Никакого массового подвоза избирателей в петербургскую ТИК № 3 не было

Никакого массового подвоза избирателей в петербургскую ТИК № 3 не было
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
Фейковые «доказательства» со старыми нарушениями на выборах заполонили Сеть

Фейковые «доказательства» со старыми нарушениями на выборах заполонили Сеть

 Никакого массового подвоза избирателей в петербургскую ТИК № 3 не было

Никакого массового подвоза избирателей в петербургскую ТИК № 3 не было
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
15:55   8 Сентября 2019
Россия

Выставка животных «МимиFEST» проходит в Петербурге

Выставка животных «МимиFEST» проходит в Петербурге

Кошки, собаки, грызуны и рептилии ожидают петербуржцев на выставке питомцев «МимиFEST», которая проходит в выставочном комплексе «Ленэкспо» 7 и 8 сентября.

Гости фестиваля смогут побывать в Кошкином доме, посмотреть на домашних хорьков и енотов, понаблюдать за экзотическими рептилиями и насекомыми, а также поучаствовать в конкурсах для детей и взрослых. Во время мероприятия прочитают свои лекции ветеринарные врачи и эксперты по домашним животным.

Кроме того, жители Северной столицы могут посетить ярмарку, проходящую во время выставки, и приобрести необходимые зоо-товары. Организаторы представят широкий ассортимент кормов для животных, домиков, поводков и одежды.

Напомним, 8 сентября, в воскресенье, в Петербурге проходят выборы губернатора и муниципальных депутатов. Избирательные участки будут открыты до 20:00. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #выборы #петербург #общество #животные #выставка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...