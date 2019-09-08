Кошки, собаки, грызуны и рептилии ожидают петербуржцев на выставке питомцев «МимиFEST», которая проходит в выставочном комплексе «Ленэкспо» 7 и 8 сентября.

Гости фестиваля смогут побывать в Кошкином доме, посмотреть на домашних хорьков и енотов, понаблюдать за экзотическими рептилиями и насекомыми, а также поучаствовать в конкурсах для детей и взрослых. Во время мероприятия прочитают свои лекции ветеринарные врачи и эксперты по домашним животным.

Кроме того, жители Северной столицы могут посетить ярмарку, проходящую во время выставки, и приобрести необходимые зоо-товары. Организаторы представят широкий ассортимент кормов для животных, домиков, поводков и одежды.

Напомним, 8 сентября, в воскресенье, в Петербурге проходят выборы губернатора и муниципальных депутатов. Избирательные участки будут открыты до 20:00.