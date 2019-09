Пентагон не удивили заявления Ирана о работе с центрифугами вне рамок СВПД

Глава Пентагона Марк Эспер в субботу, 7 сентября, заявил, что его не удивило заявление иранской стороны о работе с целым рядом центрифуг вне рамок Совместного всеобъемлющего плана действий. Ранее представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Тегеран уже задействовал для обогащения урана 20 центрифуг IR-4 вместо десяти, которые предусмотрели СВПД.

Глава Пентагона в ходе пресс-конференции в Париже сказал, что Иран и не собирался придерживаться ядерной сделки. По его словам, Тегеран много лет нарушал Договор о нераспространении ядерного оружия, поэтому неудивительно, что иранцы не придерживаются того, чего они всегда намеревались не придерживаться.

Иран объявлял, что страна приняла третьи по счету меры для сокращения обязательств в рамках СВПД в качестве ответа на выход более года назад Вашингтона из договоренности. Также Тегеран считает, что у европейских участников сделки отсутствует приверженность соглашению, поэтому с 6 сентября Иран решил не связывать страну ограничениями, предусмотренными СВПД относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий.

