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13:10   7 Сентября 2019
Россия

Самолет с участниками договоренности об освобождении пересек границу РФ

Самолет с участниками договоренности об освобождении пересек границу РФ

Самолет, на борту которого находятся освобожденные на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева,  вошел в воздушное пространство России. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar.

Самолет спецотряда «Россия» прибыл в киевский аэропорт «Борисполь» в субботу, 7 сентября, утром. На его борту находятся глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, а также другие освобожденные на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева — всего 33 человека.

РФ и Украина несколько недель вели переговоры по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Глава государства Владимир Путин в кулуарах ВЭФ-2019 заявил, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #осужденные #обмен

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