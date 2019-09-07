Самолет с участниками договоренности об освобождении пересек границу РФ

Самолет, на борту которого находятся освобожденные на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева, вошел в воздушное пространство России. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar.

Самолет спецотряда «Россия» прибыл в киевский аэропорт «Борисполь» в субботу, 7 сентября, утром. На его борту находятся глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, а также другие освобожденные на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева — всего 33 человека.

РФ и Украина несколько недель вели переговоры по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Глава государства Владимир Путин в кулуарах ВЭФ-2019 заявил, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.