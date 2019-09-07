Появилась видеозапись приземления спецборта «Россия» отряда в Киеве

Немецкий журналист Джулиан Репке выложил в сеть видеозапись, на которой самолет специального летного отряда «Россия» приземляется в воздушной гавани украинской столицы «Борисполь».

Запись запечатлела борт на посадочной полосе. Ранее на сайте Flightradar появились данные о том, что российский самолет сел на Украине. Сейчас в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский вместе с остальными освобожденными гражданами РФ летят в московский «Внуково».