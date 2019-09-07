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13:05   7 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Появилась видеозапись приземления спецборта «Россия» отряда в Киеве

Появилась видеозапись приземления спецборта «Россия» отряда в Киеве

 

Немецкий журналист Джулиан Репке выложил в сеть видеозапись, на которой самолет специального летного отряда  «Россия» приземляется в воздушной гавани украинской столицы «Борисполь».

Запись запечатлела борт на посадочной полосе. Ранее на сайте Flightradar появились данные о том, что российский самолет сел на Украине. Сейчас в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский вместе с остальными освобожденными гражданами РФ летят в московский «Внуково».

Появилась видеозапись приземления спецборта «Россия» отряда в Киеве

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Автор: Олег Королев
#россия #киев #борисполь #обмен пленными

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