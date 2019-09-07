Сирийцы воспринимают Россию как друга

Посетители международной ярмарки в Дамаске поделились со специальным корреспондентом ФАН мнением о действиях России в Сирии. По их словам, сирийцы не только воспринимают Россию как друга, который помог в сложный период, но и с интересом следят за совместными усилиями Дамаска и Москвы по восстановлению государственной экономики.

В пятницу, 6 сентября, завершилась 61-я ежегодная международная ярмарка в Дамаске, что знаменовало восстановление долгой ближневосточной традиции, которая прерывалась только в самые напряженные годы гражданской войны в САР. Несмотря на угрозы американской стороны ввести санкции против компаний и бизнесменов, которые прилетят в Дамаск, ярмарка прошла чрезвычайно успешно.

Корреспонденты ФАН общаются с сирийцами, чтобы выяснить, как люди относятся к происходящему в САР и в мире. После Дамаска они отправятся в другие сирийские регионы.