 Путин рассказал о преображении Москвы и поздравил москвичей с Днем города

Президент РФ Владимир Путин выступил на празднике по случаю Дня города в московском ВДНХ и отметил, что столица стала современным мегаполисом и настоящим «достоянием России».

«Москва сегодня не только современный мегаполис, не только столица нашей страны, а по праву — достояние России, уникальное отражение всех ее эпох», — заявил президент.

Путин подчеркнул преображение столицы за последние годы. По словам лидера, в Москве многое сделано для создания комфортной среды — развита социальная, транспортная и деловая инфраструктуры, общественные пространства благоустроены должным образом.

Президент отметил слаженную и эффективную работу москвичей в развитии столицы и поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за результативное управление.

«Так держать, дорогие москвичи! С праздником! Успехов и процветания Москве и всей нашей Родине», — заключил Путин.

Ранее Собянин объяснил, как Москва помогает регионам процветать: мэр напомнил о двух миллионах жителей Подмосковья и других ближних городов, зарабатывающих в столице.