Члены Совбеза ООН одобрили предложение расширить мандат миссии в Ливии. Об этом заявил постпред России Василий Небензя. Специальные корреспонденты Федерального агентства новостей побывали в африканской стране и узнали, как обстоят дела.

По словам журналистов, на первый взгляд жизнь в Триполи мирная и спокойная. Однако отдаленные раскаты — разрывы артиллерийских снарядов — говорят о том, что многолетняя война здесь продолжается. Жители некоторых предместий вынуждены покидать свои дома, уходя подальше от перестрелок.

31 августа ливийцы вышли на главную площадь Триполи, чтобы выразить свой протест против войны, против тех, кто поддерживает в стране кровопролитие. Преподаватель университета Зухейра Хафи уверен, что в этом замешана Франция.

«Франция стремится захватить весь юг Ливии, а ведь наша страна, как вы знаете, богата природными ресурсами. Франция хочет отнять у нас нефть, золото, газ — все, что есть на юге государства», — отметил он.

С ним соглашается глава штаба обороны Триполи, командующий западным военным округом Ливии генерал Усама Аль Джувелли. Он отметил, что при взятии города Гарьян были обнаружены склады, в которых оказались американские противотанковые комплексы Javelin. Ранее они были проданы одной из европейских стран (имеется в виду Франция).

«Этот факт окончательно укрепил нас в понимании, что Запад ведет с Ливией двойную игру, а Европа присутствует по ту сторону линии фронта исключительно в собственных интересах», — отметил генерал.

Войну в Ливии можно было бы назвать внутренним конфликтом, если бы не взрывы, которые постоянно гремят за городом. Это авиация, которая бомбит позиции армии Триполи на линии соприкосновения с противником. И самолеты эти не имеют к Ливии никакого отношения.