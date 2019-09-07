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13:04   7 Сентября 2019
Весь мир

Ливийцы недовольны вмешательством Франции в гражданскую войну в стране

Ливийцы недовольны вмешательством Франции в гражданскую войну в стране

Члены Совбеза ООН одобрили предложение расширить мандат миссии в Ливии. Об этом заявил постпред России Василий Небензя. Специальные корреспонденты Федерального агентства новостей побывали в африканской стране и узнали, как обстоят дела. 

По словам журналистов, на первый взгляд жизнь в Триполи мирная и спокойная. Однако отдаленные раскаты — разрывы артиллерийских снарядов — говорят о том, что многолетняя война здесь продолжается. Жители некоторых предместий вынуждены покидать свои дома, уходя подальше от перестрелок.

Ливийцы недовольны вмешательством Франции в гражданскую войну в стране

31 августа ливийцы вышли на главную площадь Триполи, чтобы выразить свой протест против войны, против тех, кто поддерживает в стране кровопролитие. Преподаватель университета Зухейра Хафи уверен, что в этом замешана Франция.

«Франция стремится захватить весь юг Ливии, а ведь наша страна, как вы знаете, богата природными ресурсами. Франция хочет отнять у нас нефть, золото, газ — все, что есть на юге государства», — отметил он.

С ним соглашается глава штаба обороны Триполи, командующий западным военным округом Ливии генерал Усама Аль Джувелли. Он отметил, что при взятии города Гарьян были обнаружены склады, в которых оказались американские противотанковые комплексы Javelin. Ранее они были проданы одной из европейских стран (имеется в виду Франция).

«Этот факт окончательно укрепил нас в понимании, что Запад ведет с Ливией двойную игру, а Европа присутствует по ту сторону линии фронта исключительно в собственных интересах», — отметил генерал.

Войну в Ливии можно было бы назвать внутренним конфликтом, если бы не взрывы, которые постоянно гремят за городом. Это авиация, которая бомбит позиции армии Триполи на линии соприкосновения с противником. И самолеты эти не имеют к Ливии никакого отношения.

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Автор: Виктория Разумовская
#франция #политика #ливия #война

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