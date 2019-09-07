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Главы Пентагона и Минобороны Франции обсудили, как говорить с Россией

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12:35   7 Сентября 2019
Весь мир

Главы Пентагона и Минобороны Франции обсудили, как говорить с Россией

Главы Пентагона и Минобороны Франции обсудили, как говорить с Россией

Министр французских ВС Флоранс Парли заявила о приверженности НАТО в беседе с главой Пентагона Марком Эспером, в ходе которой обсуждалась инициатива Парижа по возобновлению диалога с Россией.

Переговоры состоялись в субботу 7 сентября в военном министерстве Франции.

«Мы в откровенной форме обменялись мнениями об инициативе Франции по возобновлению диалога с Россией», — сообщила Парли во время пресс-конференции, транслировавшейся в Twitter.

Французский министр отметила совпадение позиций с американским коллегой по вопросам безопасности в Европе и антитеррористического сотрудничества. Парли заверила Эспера в «полной приверженности обязательствам» в рамках сотрудничества по НАТО.

Главы Пентагона и Минобороны Франции обсудили, как говорить с Россией

Ранее 3 сентября Парли беседовала и с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Главы оборонных ведомств пообщались по телефону перед запланированным визитом французского министра. Обсуждались региональные проблемы по развитию российско-французских отношений — 9 сентября Парли посетит Москву, чтобы продолжит обсуждение упомянутых тем с главой российского МИД.

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Автор: Тимофей Булочкин
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