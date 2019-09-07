Всероссийское общество автомобилистов высказалось против несовершеннолетних на дорогах

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Содунов, беседуя с «Политикой Сегодня», оценил инициативу МВД выдавать права несовершеннолетним гражданам России, а также разрешить ездить на автомобиле подросткам в присутствии опытного водителя.

Солдунов от лица Всероссийского общества автомобилистов отметил, что категорически против внесения поправок. Дорога бывает коварной — может быть так, что из-за высокого трафика на трассе ребенок не справится с управлением и попадет в аварию. Поэтому для начала, председатель предложил выделить специальные зоны в российских городах, в которых могли бы водить несовершеннолетние люди с инструктором.

«Если такие места у нас в городе найдутся, а это должны искать только профессионалы, то, конечно, можно было бы и разрешить по таким трассам ездить, чтобы ребенок привыкал. Если таких участков нельзя будет найти, то мы [общество] будем против», — говорит Солдунов, добавляя, что в детстве, когда он ездил вместе с отцом за рулем по безопасным зонам такой опыт позволил без затруднений получить права.

Такая инициатива может быть связана с высоким уровнем вождения некоторых подростков, предполагает Солдунов. Об этом свидетельствуют результаты соревнований по автомногоборью на специально оборудованных площадках.

«Мы проводим чемпионаты по автомногоборью. Это может быть связано с тем, что в принципе они [несовершеннолетние] ездят на специально оборудованных площадках хорошо самостоятельно — без инструктора. Но их инструктор-то учит. Несовершеннолетние показывают достаточно высокий уровень вождения: мастерства и подготовки — гораздо лучше, чем ездят даже некоторые взрослые», — объясняет Солдунов.

Спрогнозировать, приведет ли присутствие на дорогах несовершеннолетних к большему количеству автомобильных аварий — сложно. Однако, как отмечает собеседник агентства, меньше их от несовершеннолетних за рулем точно не станет.