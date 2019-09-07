Всероссийское общество автомобилистов высказалось против несовершеннолетних на дорогах

Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин предложил назвать строящийся космический комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева

Путин предложил назвать строящийся космический комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева

 Пресс-конференцию с освобожденным по обмену Вышинским анонсировал Киселев

Пресс-конференцию с освобожденным по обмену Вышинским анонсировал Киселев
Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

 Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Новым председателем Демпартии Молдавии избрали экс-премьера Филипа

Новым председателем Демпартии Молдавии избрали экс-премьера Филипа

 Пентагон не удивили заявления Ирана о работе с центрифугами вне рамок СВПД

Пентагон не удивили заявления Ирана о работе с центрифугами вне рамок СВПД
Путин предложил назвать строящийся космический комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева

Путин предложил назвать строящийся космический комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева

 Пресс-конференцию с освобожденным по обмену Вышинским анонсировал Киселев

Пресс-конференцию с освобожденным по обмену Вышинским анонсировал Киселев
Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

Кошка Маша вернулась в Киев вместе с отпущенными в РФ украинцами

 Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Калашников назвал положительным моментом в отношениях РФ и Украины обмен заключенными

Новым председателем Демпартии Молдавии избрали экс-премьера Филипа

Новым председателем Демпартии Молдавии избрали экс-премьера Филипа

 Пентагон не удивили заявления Ирана о работе с центрифугами вне рамок СВПД

Пентагон не удивили заявления Ирана о работе с центрифугами вне рамок СВПД
14:51   7 Сентября 2019
Россия

Всероссийское общество автомобилистов высказалось против несовершеннолетних на дорогах

Всероссийское общество автомобилистов высказалось против несовершеннолетних на дорогах

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Содунов, беседуя с «Политикой Сегодня», оценил инициативу МВД выдавать права несовершеннолетним гражданам России, а также разрешить ездить на автомобиле подросткам в присутствии опытного водителя.

Солдунов от лица  Всероссийского общества автомобилистов отметил, что категорически против внесения поправок. Дорога бывает коварной — может быть так, что из-за высокого трафика на трассе ребенок не справится с управлением и попадет в аварию. Поэтому для начала, председатель предложил выделить специальные зоны в российских городах, в которых могли бы водить несовершеннолетние люди с инструктором.

«Если такие места у нас в городе найдутся, а это должны искать только профессионалы, то, конечно, можно было бы и разрешить по таким трассам ездить, чтобы ребенок привыкал. Если таких участков нельзя будет найти, то мы [общество] будем против», — говорит Солдунов, добавляя, что в детстве, когда он ездил вместе с отцом за рулем по безопасным зонам такой опыт позволил без затруднений получить права.

Всероссийское общество автомобилистов высказалось против несовершеннолетних на дорогах

Такая инициатива может быть связана с высоким уровнем вождения некоторых подростков, предполагает Солдунов. Об этом свидетельствуют результаты соревнований по автомногоборью на специально оборудованных площадках.

«Мы проводим чемпионаты по автомногоборью. Это может быть связано с тем, что в принципе они [несовершеннолетние] ездят на специально оборудованных площадках хорошо самостоятельно — без инструктора. Но их инструктор-то учит. Несовершеннолетние показывают достаточно высокий уровень вождения: мастерства и подготовки — гораздо лучше, чем ездят даже некоторые взрослые», — объясняет Солдунов.

Спрогнозировать, приведет ли присутствие на дорогах несовершеннолетних к большему количеству автомобильных аварий — сложно. Однако, как отмечает собеседник агентства, меньше их от несовершеннолетних за рулем точно не станет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Валерия Крутецкая
#россия #общество #автомобилисты #мвд рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...