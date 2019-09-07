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11:56   7 Сентября 2019
Россия

Процедура обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной началась

Процедура обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной началась

Адвокат одного из украинских моряков Николай Полозов в субботу, 7 сентября, сообщил, что началась процедура обмена арестованными и осужденными в РФ и на Украине. По его словам, украинских моряков доставили из следственного изолятора «Лефортово» в московский аэропорт Внуково.

«Поэтому можно сказать, что обмен начался», — добавил адвокат.

Моряков освободили под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Адвокат отметил, что не знает процедуру обмена других заключенных, но 24 моряка точно освободили под личное поручительство Денисовой. 

Украинский омбудсмен поручилась, что в дальнейшем моряки поучаствуют в следственных действиях российского СК. Однако адвокат не уточнил, как именно эти действия будут происходить.

В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили порядок прохождения военных кораблей через российские территориальные воды при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли задержали и доставили в Керчь. По факту нарушения государственной границы возбудили уголовное дело, моряков арестовали.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #обмен #моряки

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