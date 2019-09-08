Петербургские кинотеатры покажут оцифрованную мелодраму Вуди Аллена «Манхэттен»

Специальные предпоказы, которые приурочили к 40-летнему юбилею фильма «Манхэттен», пройдут в двух петербургских кинотеатрах. Для перезапуска мелодрамы Вуди Аллена специально создали новую цифровую 4К-копию, которую отсканировали с оригинального негатива.

В Петербурге специальные предпоказы «Манхэттена» пройдут дважды. В пятницу, 6 сентября, кинокритик и автор многочисленных книг о кино Михаил Трофименков представит фильм в кинотеатре «Аврора», а в воскресенье, 8 сентября, кинокритик Никита Смирнов представит мелодраму в кинотеатре «Каро Варшавский экспресс».

Напомним, в воскресенье, 8 сентября в Петербурге проходит Единый день голосования. Горожане выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени.