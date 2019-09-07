Более тридцати россиян летят домой в рамках обмена заключенными с Украиной

Заключенные на Украине россияне вылетели из страны в Россию в количестве 33 человек — среди них главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.

Журналиста задержали в мае 2018 года по обвинению в государственной измене и поддержке республик ДНР и ЛНР.

«Всего 33 человека, с ними на борту Кирилл Вышинский», — сообщил РИА Новостям источник, знакомый с ситуацией.

Совместная работа РФ и Украины по вопросу одновременного освобождения заключенных началась в конце лета. Во время Восточного экономического форума президент России Владимир Путин сообщил о скором решении ситуации. Утром субботы 7 сентября стало известно о двух автобусах, выехавших из московского следственного изолятора «Лефортово»: предполагалось, в них транспортируют украинских заключенных в аэропорт, откуда доставят в Киев.

Среди переданных Украине заключенных осужденный на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму режиссер Олег Сенцов, переведенный в «Лефортово» для передачи Киеву совместно с другими украинцами. В обмене участвуют и украинские моряки, арестованные за пересечение морских государственных границ РФ.