США вновь попытались усложнить ситуацию в Сирии

Российский писатель и общественный деятель Николай Стариков прокомментировал дайджест ФАН по сирийским итогам недели 1 – 7 сентября. По его словам, Вашингтон вновь попытался усложнить ситуацию в САР. Американская сторона не предупредила ни Дамаск, ни Москву, ни Анкару, когда ударила по зоне деэскалации в Идлибе.

Николай Стариков предположил, если бы США реально собирались бороться с террористами, тогда бы Вашингтон не только предупредил официальный Дамаск, но и скоординировал с теми силами, которые уже ликвидируют боевиков на территории Сирии.

«Но США ставят совершенно другие цели», — считает он.

Задача Вашингтона — поссорить между собой курдов, Анкару, Москву, усложнить ситуацию, «перемешать карты, смахнуть фигуры с шахматной доски», продолжил Стариков. По его слова, никто не знает, когда американская авиация ударит снова, а это лишь усложняет общую ситуацию хаоса.