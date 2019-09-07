Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поздравил жителей Москвы с Днем города

Путин поздравил жителей Москвы с Днем города

 Более тридцати россиян летят домой в рамках обмена заключенными с Украиной

Более тридцати россиян летят домой в рамках обмена заключенными с Украиной
Кирилл Вышинский вылетел в Москву

Кирилл Вышинский вылетел в Москву

 Зеленский уволил троих советников

Зеленский уволил троих советников
Главы Пентагона и Минобороны Франции обсудили, как говорить с Россией

Главы Пентагона и Минобороны Франции обсудили, как говорить с Россией

 США вновь попытались усложнить ситуацию в Сирии

США вновь попытались усложнить ситуацию в Сирии
Путин поздравил жителей Москвы с Днем города

Путин поздравил жителей Москвы с Днем города

 Более тридцати россиян летят домой в рамках обмена заключенными с Украиной

Более тридцати россиян летят домой в рамках обмена заключенными с Украиной
Кирилл Вышинский вылетел в Москву

Кирилл Вышинский вылетел в Москву

 Зеленский уволил троих советников

Зеленский уволил троих советников
Главы Пентагона и Минобороны Франции обсудили, как говорить с Россией

Главы Пентагона и Минобороны Франции обсудили, как говорить с Россией

 США вновь попытались усложнить ситуацию в Сирии

США вновь попытались усложнить ситуацию в Сирии
11:18   7 Сентября 2019
Весь мир

США вновь попытались усложнить ситуацию в Сирии

США вновь попытались усложнить ситуацию в Сирии

Российский писатель и общественный деятель Николай Стариков прокомментировал дайджест ФАН по сирийским итогам недели 1 – 7 сентября. По его словам, Вашингтон вновь попытался усложнить ситуацию в САР. Американская сторона не предупредила ни Дамаск, ни Москву, ни Анкару, когда ударила по зоне деэскалации в Идлибе.

Николай Стариков предположил, если бы США реально собирались бороться с террористами, тогда бы Вашингтон не только предупредил официальный Дамаск, но и скоординировал с теми силами, которые уже ликвидируют боевиков на территории Сирии.

«Но США ставят совершенно другие цели», — считает он.

Задача Вашингтона  — поссорить между собой курдов, Анкару, Москву, усложнить ситуацию, «перемешать карты, смахнуть фигуры с шахматной доски», продолжил Стариков. По его слова, никто не знает, когда американская авиация ударит снова, а это лишь усложняет общую ситуацию хаоса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Олег Королев
#россия #сирия #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...