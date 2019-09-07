Освобожденные россияне вылетели на родину по обмену РФ и Украины

Самолет с российскими пленными, удерживаемыми украинской стороной, вылетел из аэропорта «Борисполь», а борт с украинскими заключенными из РФ уже приземлился в Киеве, сообщает Flightradar.

Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». Уточняется, что самолет вылетел из украинского аэропорта в 10:06 по мск.

Утром 7 сентября стало известно о двух автобусах, выехавших из столичного СИЗО «Лефортово»: журналисты предполагают, в транспорте перевозят освобожденных по договоренности Москвы и Киева украинских военных, арестованных ранее за нарушение морской границы России.

В конце августа в «Лефортово» перевели украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного российским судом на 20 лет по обвинению в организации терактов в Крыму. В 2014 году Сенцова, как и прочих членов диверсионной группы «Правого сектора», арестовали по подозрению в подготовке терактов в Симферополе, Ялте и Севастополе. 19 июля Киев предложил обменять Сенцова на удерживаемого в украинской тюрьме журналиста Кирилла Вышинского — главного редактора «РИА Новости Украина», арестованного по обвинению в госизмене и поддержке непризнанных Киевом республик ДНР и ЛНР.